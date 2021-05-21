Сотрудники Дептранса предупредили москвичей о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время дождя, грозы и сильного ветра рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. С таким предупреждением выступили в пресс-службе столичного Департаменте транспорта.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода в столичном регионе начнется с 16:00. Ожидается, что сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, также дождь и грозы продлятся до 21:00.

«Пожалуйста, не паркуйтесь под деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами. Лучше обходите эти места», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ветреная и прохладная погода продержится в Москве и Подмосковье до конца недели.

«Самое заметное понижение температуры – в пятницу. Дневная температура – 14–19 градусов, то есть такая же, как в ночь со вторника на среду, когда еще было жарко. В целом мы переходим к нормальной майской погоде, но, конечно, жителям Московского региона после такой жары похолодание покажется очень резким», - цитирует Вильфанда интернет-издание «Подмосковье сегодня».