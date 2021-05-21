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Общество21 мая 2021 17:50

Минтруд назвал инициативу Героя России Романа Романенко заслуживающей внимания

Депутат Госдумы предложил ввести сертификат на первое трудоустройство выпускников
Ксения БОГДАНОВА
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Депутат Госдумы Роман Романенко предложил ввести сертификат на первое трудоустройство выпускников. Фото: сайт Госдумы РФ.

Депутат Госдумы Роман Романенко предложил ввести сертификат на первое трудоустройство выпускников. Фото: сайт Госдумы РФ.

Министерство труда и социальной защиты РФ поддержало инициативу депутата Госдумы Романа Романенко, предложившего ввести специальные сертификаты на первое трудоустройство выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений. Предложение Героя России в ведомстве назвали заслуживающим внимания.

Идея с сертификатами возникла у летчика-космонавта после серии встреч со студентами столичных вузов. Роман Романенко побеседовал с ними о перспективах будущего трудоустройства и выяснил, с какими проблемами сталкиваются молодые специалисты. Парламентарий предложил свой вариант стимулирования работодателей для найма выпускников, у которых пока нет опыта практической работы. По мнению Романенко, такой мерой поддержки станет сертификат на 100 тысяч рублей, который можно выдавать каждому выпускнику одновременно с дипломом об образовании. Этой суммой работодатель сможет воспользоваться для того, чтобы компенсировать свои расходы на уплату страховых взносов за сотрудника. Депутат Госдумы направил свою инициативу в Министерство труд и социальной защиты России.

Как считает заместитель министра Елена Мухтиярова, предложение Романа Романенко о введении субсидий для работодателей заслуживает внимания. Компенсация страховых взносов на молодого специалиста по месту его первого трудоустройства может стать реальной мерой поддержки как для выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений, так и для работодателей.

- Первый шаг сделан: мы заручились поддержкой профильного министерства, - отметил Роман Романенко. - Дальше уже предстоит разработка самого механизма выделения средств на сертификаты и способов их погашения. Для этого, конечно, понадобится помощь экономистов.

Ранее Романенко выступил с инициативой ввести сертификаты для военных пенсионеров на первое трудоустройство после увольнения в запас. Герой России предложил выдавать материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги получат работодатели, принимающие к себе на работу военных пенсионеров. Таким образом предприятия и компании смогут компенсировать свои затраты на налоги и социальные выплаты. По словам космонавта, у военных пенсионеров часто возникают трудности в адаптации на гражданской жизни. Такие сертификаты станут хорошей материальной поддержкой и стимулом для работодателей принимать на работу бывших военных.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Весной этого года Романенко заявил о своем намерении баллотироваться в Государственную думу VIII созыва. Герой России подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».