Ректор РХТУ Мажуга призвал вдвое снизить импорт продукции малотоннажной химии

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Россия должна развивать собственное производство малотоннажной химии, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Это позволит нашей стране уменьшить зависимость от иностранных поставщиков и увеличить рост ВВП, подчеркнул ученый, отвечая на вопрос журналистов о перспективных направлениях современной химии. По его словам, проблема создания собственного производства особенно остро назрела сейчас, во время пандемии коронавируса.

- Необходимость развивать малотоннажную химию стала особенно очевидна в ситуации пандемии, когда из-за карантина российские производители не смогли получить необходимые вещества из других стран, - рассказал Александр Мажуга. - Чтобы это не повторилось, нам необходимо стать лидерами в этом направлении. Сегодня в развитых странах на малотоннажную химию приходится более 40% от общего объема производства. В России этот уровень не превышает 15%, а по целому ряду продуктов доля импорта составляет 100%. Уже в этом десятилетии мы должны снизить этот показатель вдвое.

Продукция малотоннажной химии насчитывает десятки тысяч наименований. Важнейшими из них являются пигменты, катализаторы, сырьё для специальных волокон, инженерные пластики, применяемые в стратегических отраслях экономики, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Это весьма специфическая отрасль: ее продукция выпускается в небольших объемах, но является важным компонентом во многих областях производства. Это, например, химические реактивы, строительные добавки, катализаторы, красители. Продукты малотоннажной химии используют многие предприятия, начиная от машиностроения и заканчивая электроникой и фармацевтикой. Даже простые йод и марганцовка в наших аптеках – это тоже продукты малотоннажной химии.

Кроме того, малотоннажная химия выпускает добавки к пластикам и готовым полимерам. Они обеспечивают этим материалам нужные свойства: гибкость, термостойкость, показатели шумоизоляции, эффект памяти. Свыше 70 процентов импорта малотоннажной химии в Россию приходится на пищевые добавки, пластики и каучуки специального назначения и добавки-присадки к топливам.

Алекандр Мажуга напомнил, что во всем мире малотоннажная химия развивается путем «зеленой химии», использующей безотходное производство. Учитывая глобальную заинтересованность в экологичном производстве, ее можно назвать одним из самых перспективных секторов с точки зрения вклада в рост российского ВВП. Во многих странах малотоннажная химическая промышленность с полным правом считается драйвером развития экономики.

- Отсутствие продукции малотоннажной химии на отечественном рынке на сегодняшний день во многом сдерживает развитие средне- и крупнотоннажных производств, - считает Мажуга.