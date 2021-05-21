В Общественной палате предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил обнулить ипотеку для многодетных семей. Фото: Александр ЧИКИН.

Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого ввести для многодетных семей нулевую ипотеку получило поддержку в Общественной палате РФ. По словам зампреда комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОП РФ Сергея Рыбальченко, вопрос с жильем для многих многодетных родителей стоит особенно остро.

- Я поддерживаю предложение о нулевой ипотеке Петра Толстого, - подчеркнул Рыбальченко. - При этому нужно признать, что не все многодетные семьи смогут взять ипотеку. Одной из форм поддержки должен стать субсидированный наем жилья, когда государство софинансирует расходы многодетной семьи на съем жилья, достаточно комфортного для ее проживания.

Сергей Рыбальченко считает, что помощь многодетным родителям должна стать более системной и масштабной. В поддержке нуждаются не только многодетные мамы, но и папы, на плечи которых ложиться ответственность за материальное благополучие семьи.

Заместитель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОП РФ привел в пример положительный опыт Сахалинской области. Принятые в регионе меры поддержки многодетных семей помогли повысить рождаемость.

- Важное направление – ежемесячное пособие на каждого ребенка. Нас вдохновляет опыт Сахалинской области, которая благодаря мерам поддержки многодетных семей сумела преодолеть демографический кризис и повысить рождаемость до уровня воспроизводства, - подчеркнул Рыбальченко.

Ранее Петр Толстой заявил, что государству необходимо ввести ипотеку с нулевыми процентами для семей с тремя и более детьми. По мнению вице-спикера Госдумы, эта перспектива вполне реальна. Такая мера поддержки окажется весомой помощью для тысяч многодетных семей по всей России.

- В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать, - заявил Петр Толстой.

В апреле этого года вице-спикер Госдумы возглавил рабочую группу по формированию мер поддержки для родителей с тремя и более детьми. Главная цель ее деятельности — разработать программу, которая в перспективе поможет России выбраться из демографической ямы. Рабочая группа была сформирована для исполнения задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части поддержки многодетных семей и семей с детьми. Речь идет о мерах помощи молодым родителям, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Принять пакет законов предполагается до конца весенней сессии Государственной Думы.

Петр Толстой - автор и ведущий многих популярных телепрограмм, в том числе "Время покажет" и "Политика". С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Выступил соавтором 54 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.