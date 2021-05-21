Для выпускников госпитальной школы «УчимЗнаем» Центра им. Дмитрия Рогачева прозвенел последний звонок

Выпускников школы "УчимЗнаем" поздравил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Школа «УчимЗнаем» Центра им. Дмитрия Рогачева – уникальное учебное заведение: в ней проходят обучение дети, лечащиеся от рака крови в онкогематологических больницах России. 21 мая для ее 160 выпускников из 45 регионов прозвенел «последний звонок».

В Москве в этом году школу «УчимЗнаем» закончили 35 девятиклассников и 15 одиннадцатиклассников. Все они проходят лечение в Центре им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице, Морозовской больнице, детском хосписе «Дом с маяком».

Эпицентром праздника стала флагманская площадка школы в Центре им. Дмитрия Рогачева. Выпускников поздравил руководитель Центра, главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев. Пожелав вчерашним школьникам успехов, он заверил: в Центре имени Димы Рогачева их всегда любит и верят в их силы.

- Участие педагогов в сопровождении детей, находящихся на длительном лечении, – показатель культуры страны. Совместная работа медиков, госпитальных педагогов и психологов помогает ребенку раскрывать свои способности и таланты, быть счастливым, - подчеркнул доктор Румянцев. - Учеба, творчество питают их надежды на светлое будущее, позволяют расправить плечи, даря уверенность в своих силах.

Свои видеопоздравления для детей записали послы госпитальной школы – звезды российского ТВ Екатерина Андреева и Арина Шарапова. Выпускников также поздравили директор школы №109 Евгений Ямбург, генеральный директор Центра им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова и руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков.

Госпитальная школа «УчимЗнаем» открылась в 2014 году на базе московской школы №109 и Центра имени Димы Рогачева. Сегодня инновационный образовательный проект работает в 45 регионах России. В школе учатся дети, проходящие длительное лечение от онкологии крови в российских клиниках. Свой опыт педагоги проекта «УчимЗнаем» передают и зарубежным коллегам: школа сотрудничает с преподавателями из Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Испании и стран СНГ.