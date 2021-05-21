В московском метро опровергли возгорание в вентиляционной шахте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 21 мая очевидцы сообщили о возгорании на одной из станций московского метро. Густой дым понимался из вентиляционной шахты в районе дома №24 на Кировоградской улице. Рядом с указанным адресом находится станция метро «Пражская». О ЧП сообщил телеканал "360".

В Метрополитене поспешили заверить, что тревога ложная. Ни о каком пожаре речи не идет, информация не соответствует действительности.

- Возгорания в вентиляционной шахте на юге нет, - сказали РИА Новости в метрополитене.