«Зарядите мобильник и возьмите с собой шоколадку»: Спасатель Олег Леонов предупредил грибников о правилах безопасности в лесу

С приходом теплой погоды число любителей прогулок в лесу резко возрастает. А скоро появятся первые грибы – и в чащу на «тихую охоту» потянутся тысячи москвичей и жителей Подмосковья. Потеряться в лесу – проще простого. Накануне грибного сезона эксперт по безопасности и руководитель направления «Лес на связи» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов встретился с москвичами в Парке Горького и рассказал о том, как вести себя в лесу, если вы заблудились. А еще – о том, как правильно подготовиться к походу, и что взять с собой.

- Не в сезон в наш поисковый отряд поступает около пяти заявок в день о заблудившихся в лесу людях. Когда начнётся лето и «грибная охота» – их будет около трёхсот в день, - рассказал Олег Леонов. - Наша задача не только находить потерявшихся, но предупреждать граждан о правилах безопасности в лесу, чтобы они не стали заложниками незнакомой местности.

Потеряться в чаще могут не только новички, но и опытные грибники. Поэтому перед походом в лес как следует зарядите мобильный телефон и возьмите дополнительную батарею – так вы всегда будете на связи. Чтобы вас было легче обнаружить, наденьте какую-нибудь яркую одежду, а еще лучше – светоотражающий жилет. Так человека легче заметить издалека или с высоты, например, при поисках с помощью квадрокоптера.

Подумайте о питании: возьмите большой запас воды и обязательно что-нибудь сладкое.

- У вас должен быть запас воды не меньше литра и калорийный перекус: шоколадки или батончики. Свисток, спички или зажигалка, компас – тоже необходимые вещи для выживания в лесу, - рассказал Олег Леонов.

Спасатель предупредил: даже если вы чувствуете, что ваши силы на исходе, постарайтесь не заснуть, чтобы не пропустить крики поисковиков. К тому же ночью в лесу холодает, и во сне можно пострадать от гипотермии.

- Люди должны понимать, как себя вести, если заблудился. Если будут соблюдать эти простые правила, то поисковые отряды и специальные службы найдут их быстрее, - подчеркнул Олег Леонов.

На встрече в Парке Горького эксперт отряда «ЛизаАлерт» научил горожан правилам ориентирования в лесу, и показал, как правильно пользоваться компасом. Москвичи прошли полосу препятствий вместе с опытными координаторами а в финале квеста получили сувениры и памятки с правилами безопасного поведения в лесу.