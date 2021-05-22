Светлана Разворотнева: Путевки для детей должны быть бесплатными

Светлана Разворотнева заявила, что путевки для детей должны быть бесплатными. Фото: БИБИКОВА Екатерина

Руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева предложила новый стандарт поддержки семей Москвы для улучшения демографии. Предложение было сделано в ходе конференции "Семья – основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии Национального проекта "Демография". Мероприятие прошло в рамках XXIХ Международных образовательных чтений, посвященных 800-летию Александра Невского.

Правозащитница считает, что каждый год детям-москвичам необходимо выделять бесплатные путевки или пособия на детский отдых. Также необходимо обеспечить каждый столичный район бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в московские школы. Ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей и увеличить количество мест в образовательных учреждениях, финансируемых московскими предприятиями, на условиях дальнейшего трудоустройства выпускников по целевым направлениям.

Разворотнева напомнила о необходимости улучшения жилищных условий москвичей с детьми, а также поддержания их финансового благополучия. По ее мнению, для этого необходимо строить и привлекать иными способами жилые площади для социального найма. Это избавит москвичей от длительных пребываний в очередях на квартиры или оформления ипотеки, которая оказывается разорительной для многих семей. По словам специалиста, введение субсидий на найм поддержит тех, кто вынужден тратить на аренду квартир более трети семейного бюджета.

- Я уверена, что демография нашей страны напрямую зависит от уровня и качества жизни российских семей, а также возможностей, которые мы предлагаем подрастающему поколению для их развития и самореализации. Будущее детей не должно зависеть от кошелька их родителей, — сказала Разворотнева.

Она подчеркнула, что заботы по улучшению жизни семей Москвы должно взять на себя государство.