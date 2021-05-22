Анатолий Вассерман предложил решить транспортные проблемы Москвы развитием метро. Фото: КУРЕНОВА Алена

Политический аналитик и публицист Анатолий Вассерман уверен, что для решения транспортных проблем столицы России необходимо уделить максимальное внимание развитию московского метрополитена. Об этом он заявил в ходе встречи с ветеранами – метростроевцами.

- Ни для кого не секрет, что метрополитен – это основная транспортная артерия города. Я считаю, что для решения городских проблем следует развивать прежде всего городской общественный транспорт, — заявил Анатолий Вассерман.

Он сообщил, что за последние несколько лет в многих московских районах появились станции метрополитена, а также улучшается инфраструктура. Однако, сообщил специалист, еще остаются отдаленные городские районы, где нет подземки. Анатолий Вассерман привел в качестве примера район "Гольяново".

- Ввод участка от станции "Щелковская" до станции "Гольяново", несомненно, будет способствовать решению транспортных проблем не только района, но и города в целом, — отметил Вассерман.

По словам публициста, столица России имеет достаточную финансовую мощь, чтобы каждый год строить по несколько станции метро. Он добавил, что сейчас это является приоритетом для московской администрации.

- Я рад, что такая возможность появилась у города, очень рад за жителей Гольянова, поскольку район долгое время развивался, как преимущественно спальный, и они вынуждены были ездить на работу, преодолевая значительное расстояние. Уверен, что обстановка вокруг всего Щелковского шоссе неизбежно станет лучше, — подытожил Анатолий Вассерман.

В конце встречи строители пригласили публициста посмотреть, как проходит процесс строительства метро. В частности, было предложено провести экскурсию на стройке новых станций, которые совершаются методом глубокого заложения.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в ближайшие годы столичное метро выйдет за МКАД сразу на нескольких участках. В этом списке - станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии, а также четыре станции Троицкой линии.