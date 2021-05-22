Ученый-химик Александр Мажуга назвал альтернативу пластиковой упаковке

Ученый Александр Мажуга назвал альтернативу пластиковой упаковке. Фото: ГОЛОВКИН Данил

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что службам доставки и предприятиям сферы услуг следует перейти на биоразлагаемый пластик, например, из целлюлозы или крахмала.

Сообщается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции объем используемого пластика и, соответственно, пластикового мусора, значительно вырос. Особый "вклад" в это внесли магазины, предприятия общепита и службы доставки. По информации ассоциации "Чистая страна", общий объем пластиковой упаковки, используемой для онлайн-торговли, вырос на 17–25%.

- Мы как университет, который пропагандирует зеленую химию и зеленый образ жизни, понимаем, что полиэтиленовая, полипропиленовая упаковка, а также другие виды полимеров разлагаются чрезвычайно долго – 100 лет. Для предприятий, использующих биоразлагаемые, перерабатываемые полимеры, которые можно легко применять во вторичном производстве, необходимо предусмотреть дополнительные преференции, прямые и косвенные меры государственной поддержки, — сказал Мажуга в разговоре с журналистами.

Сейчас для производства упаковки используются полиэтилен или полипропилен. Более экологичной альтернативой пластмассе могут выступить природные материалы, например, крахмал и целлюлоза, так как они не нанесут вред экологии. Специалист добавил, что решить проблему пластикового мусора может систематизированная сортировка и переработка твердых коммунальных отходов.

Мажуга считает, что российскому правительству необходимо поддержать те предприятия, которые работают в этой сфере. Развитие вторичного производства позволит России стать одним из мировых лидеров по решению экологических проблем, добавил эксперт. Также специалист уверен, что в этот процесс необходимо привлечь ученых и их разработки.

Ранее Александр Мажуга заявил, что Россия должна развивать собственное производство малотоннажной химии. Это позволит нашей стране уменьшить зависимость от иностранных поставщиков и увеличить рост ВВП, подчеркнул ученый. По его словам, проблема создания собственного производства особенно остро назрела сейчас, во время пандемии коронавируса.