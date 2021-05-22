Тележурналист Баженов рассказал, почему именно сейчас в Москве нужно быть очень внимательным к природе

Тимофей Баженов, обратился к жителям столицы с просьбой беречь спокойствие животных в брачный период. Фото: Максим Манюров

Автор программ о дикой природе и лидер общественного движения Тимофей Баженов, обратился к жителям столицы с просьбой беречь спокойствие животных в брачный период.

«В черте Москвы сто двадцать охраняемых природных территорий. Это, например, природно-исторические парки – Покровское-Стрешнево, Останкино, Царицыно, Измайловский парк, конечно, наш заповедник – Лосиный остров. У диких обитателей этих мест сейчас брачное время. В этот период зверьё в уязвимом состоянии. Призываю проявить к диким животным и птицам гуманность и сострадание», – сказал Тимофей Баженов.

Тележурналист пояснил, что в охраняемых природных зонах нельзя слушать громкую музыку и шуметь. Птицы высиживают птенцов. Даже разговор в полный голос испугает пернатых.

«Не помогайте молодым птицам, которые учатся летать. Не отпускайте собак с поводка – в траве могут быть птичьи гнезда и птенцы. Не гуляйте по траве сами – затопчите редкие растения. Не рвите, пожалуйста, цветы и не ломайте ветви деревья. Не кормите местных обитателей, ибо тогда животные потеряют навык самостоятельной добычи пищи. А многим видам диких животных и птиц человеческая еда ещё и наносит вред. Не забирайте птиц и животных домой. В квартире лесные обитатели не выживут», – попросил москвичей Тимофей Баженов.

Баженов считает недопустимым оставлять после себя мусор и разбивать бутылки. Каждое людское посягательство на экосистему негативно влияет на природу. В качестве примера, телеведущий рассказал об исследовании «Эффекта разбитых стекол». Как только один человек оставит после себя мусор в траве, такое поведение превращается в норму. Подобный обычай достался человечеству в наследство от предков. Что поделаешь - стадный инстинкт. Совесть уже не мучает за брошенные в траве отходы, ведь "все так поступают". Свалка начинается с одного брошенного под куст окурка. И, вот, уже не бросается в глаза куча пластика на фоне лесных красот. Однако смогут ли дети прийти отдохнуть в место, где устроили трапезу на природе и намусорили родители - вопрос.

«В парках Москвы хватает оборудованных площадок для пикников. Тем не менее, нужно помнить, что человек – лишь один из жильцов нашего общего дома – природы. Рядом равноправные соседи. Наша обязанность соблюдать интересы живого мира», – уверен Тимофей Баженов.

Также Баженов напомнил, что за несоблюдение правил поведения в особо охраняемых природных территориях могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей граждан, на 30-40 тысяч должностных лиц и на сумму до 300 тысяч – юридических лиц.