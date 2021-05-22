Звезда фильма «Гараж» высказалась о нехватке парковочных мест в столице

Звезда фильма «Гараж» поддержала инициативу Светланы Разворотневой. Фото: Екатерина Бибикова

Звезда кинофильма «Гараж» Светлана Немоляева поддержала инициативу члена российской Общественной палаты Светланы Разворотневой о строительстве в столице России доступных гаражных комплексов. Народная артистка РСФСР высказалась о нехватке парковочных мест в Москве.

Ранее правозащитница предложила возводить в российской столице многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей, а также льготным категориям граждан. Светлана Разворотнева также посоветовала для остальных жителей Москвы установить цену на машиноместо в пределах 150-300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку сроком до десяти лет на приобретение такого места.

- Мой автомобиль стоит во дворе, гаража у меня нет. Двор у нас закрытый. Но я знаю, что парковочное место является для москвичей дорогим удовольствием. Несмотря на то, что мой сын востребованный актер, который активно снимается, но даже он не может себе позволить купить место в подземном гараже. Что уж говорить об обычных жителях нашего города, - отметила Светлана Немоляева.

Актриса подчеркнула, что считает проблему с парковочными местами в российской столице огромной. Звезда кинофильма «Гараж» живет на Тверской и помнит, что всего десять лет назад, добираясь по Большой Никитской до театра имени Маяковского, в котором она играет, наблюдала, как водители паркуют свои автомобили в три ряда из-за недостатка мест. Зачастую автомобилисты вынуждены «бросить» свои машины, где придется.

- С тех пор, вроде бы в столице навели порядок, парковаться, где понравилось, теперь нельзя, но ставить машину все равно некуда, - отметил народная артистка РСФСР.

Светлана Немоляева сообщила, что на этом фоне всячески поддерживает инициативу строительства гаражей и рассрочки до десяти лет на приобретение машиномест, поскольку в спальных районах Москвы и в центре города проблема с парковками все еще не решена.