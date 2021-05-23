Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил благоустройство поймы реки Яуза с жителями северо-востока столицы, после чего сообщил в блоге на своем персональном сайте, что услышанные им идеи будут реализованы.

Градоначальник отметил, что пойма реки Яуза и ее притока Чермянки является любимым местом отдыха жителей северо-востока столицы, и вот уже несколько лет идет комплексное благоустройство «этой уникальной природной территории».

«На встрече жители предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее. Многие из них будут обязательно реализованы», - написал мэр.

Собянин отметил, что московские власти поставили перед собой сложную задачу - не просто благоустроить берега Яузы в пределах города, а создать единое парковое пространство, объединяющие разрозненные территории вдоль самой реки, а также ее притоков - Чермянки, Ички и Лихоборки. Пойма реки и прилегающие к ней участки - уникальный природный комплекс, поэтому проект подготовленного парка продумали таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Как отмечается, современная инфраструктура, которая должна появиться в этих районах, нисколько не навредит природному потенциалу этих мест.

Яуза, которая начинается в подмосковной части Лосиного Острова в яузском водно-болотном комплексе, является уникальным памятником природы, который протекает через Мытищи, пересекает МКАД восточнее Осташковского шоссе, и течет вплоть до Богородского шоссе и бывшего завода «Красный богатырь».

В планах на текущий год - комплексное благоустройство двух пойменных участков реки Чермянка, а также главного притока Яузы в черте Москвы. С 2016-го по 2020 год уже привели около пяти участков будущего парка общей площадью 135 га. Благоустройство поймы продолжится и в 2022-2023 годах.