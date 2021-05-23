Вассерман вручил семь своих книг пенсионерам, победившим в конкурсе «Индекс Вассермана»

Анатолий Вассерман вручил семерым самым активным и эрудированным участникам конкурса «Индекс Вассермана» свои книги «Чем капитализм хуже социализма» с автографом. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Политический аналитик, неоднократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман вручил семерым самым активным и эрудированным участникам конкурса «Индекс Вассермана» свои книги «Чем капитализм хуже социализма» с автографом. Интеллектуальный конкурс проходил среди пенсионеров до 15 мая. В его финал вышли 7 человек, больше всего баллов – 97 набрал победитель Григорий Смолов.

По словам Вассермана, изначально он собирался вручить приз одному победителю, но, увидев, какими активными и заинтересованными оказались конкурсанты, эрудит решил наградить каждого из участников встречи.

- Добавлю, что средний рейтинг «Индекса Вассермана» сегодня составляет 60-70 баллов, а самый высокий – 100 баллов, - отметил эрудит.

Конкурс проходил на бесплатной онлайн-площадке «Академия Вассермана», основанной Анатолием Вассерманом. Выполняя тестовые задания и отвечая на вопросы викторины, его участники соревновались друг с другом за самый высокий интеллектуальный индекс.

- Я очень рад, что люди находят разную пользу от созданного мной сайта. Ведь если не развивать свои способности, с возрастом они будут только ухудшаться. Мозг и интеллект нуждаются в развитии точно так же, как и тело. Такие инициативы – отличное подтверждение тому, что мы делаем важное и полезное дело, - подчеркнул политический аналитик.

Вассерман уверен: пройти интеллектуальные тесты сможет каждый. Главное – победить не противника, а самого себя.

- То, что сейчас собрано на сайте «Академии» — это материал для самостоятельной тренировки, - рассказал эрудит. - Научившись тренировать свой мозг, каждый сможет качественно улучшить свою жизнь, используя знания более эффективно. Сейчас к публикации на сайт готовятся еще материалы и рекомендации для саморазвития. У меня есть ответы на многие вопросы, и я готов делиться ими с теми, кто хочет самосовершенствоваться.

В конце марта известный эрудит Вассерман запустил бесплатную образовательную платформу. Новый онлайн проект «Академия Вассермана» предназначен для самообразования, он нацелен на тех, кто хотел бы «прокачать» мозги и научиться использовать свои знания более эффективно. На сайте доступны самые разные форматы интеллектуальных заданий: обучающие тесты, игры, семинары, лекции и многое другое. По мнению Вассермана, чтобы научиться сортировать огромный груз информации в собственной памяти, стоит взять на заметку навыки участников интеллектуальных игр. Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации.

Вассерман - участник многих сезонов игр клуба «Что? Где? Когда?». В телевизионном шоу «Своя игра» одержал 15 побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?».