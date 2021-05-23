Баженов предложил москвичам активнее участвовать в планах по комплексному обустройству Парка Яуза

Тимофей Баженов рассказал о благоустройстве берегов Яузы. Фото: Максим Манюров

«Сейчас водная артерия препятствует перемещению жителей округа между районами. Дно реки захламлено мусором. В этом году власти Москвы приступили к преображению территории. Парк Яуза объединит пешими и велосипедными, а также беговыми маршрутами несколько районов. Двенадцать мостов через реку станут доступны и безопасны для велосипедистов и пешеходов. Пересечения с магистральными улицами, где движется транспорт, будут исключены», – рассказал Тимофей Баженов о благоустройстве берегов Яузы.

Тележурналист добавил, что параллельно Мосводосток уже занимается очисткой дна Яузы. Волонтёры Движения Баженова взяли реконструкцию ряда прудов в округе под свой контроль. В этом году на территории СВАО будет очищено пять водоёмов.

Вдоль дорожек появятся спортивные площадки и историко-культурные объекты с информацией о них на специально оформленных стендах. Комфортнее станет пеший маршрут паломников в Троице-Сергиеву Лавру. Элементы нового парка сделают из эко-материалов. Жители прилегающих к реке районов смогут гулять среди первозданной природы.

«Замыслов громадьё. Тем не менее, призываю москвичей активнее участвовать в планах по обустройству Парка Яуза. Предложения можно передавать волонтёрам общественного Движения Баженова или писать на наш сайт. Так мы сможем внести существенный вклад в обустройство собственной среды обитания», – призвал Тимофей Баженов.

Проект благоустройства парка предусматривает сохранение животного и растительного мира территории. Новая инфраструктура не навредит экологии этих мест.

В нынешнем году планируется комплексное благоустройство двух пойменных участков реки Чермянка. Работы по модернизации поймы реки Яуза продолжатся и в 2022–2023 годах.

Протяженность единой зеленой зоны составит 16 километров. Парк захватит территории прилегающие к ВДНХ и будет растянут от Московской кольцевой автомобильно дороги до Ростокинского акведука.

В Басманном районе построят пешеходный мост протяженностью 320 метров между Госпитальным и Рубцовским мостами.