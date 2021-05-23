Телеведущая Тутта Ларсен поддержала идею Евгения Нифантьева построить в Москве 100 бассейнов

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев предлагает создать в столице сеть доступных спортивных комплексов и построить 100 бассейнов за пять лет. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Тутта Ларсен считает, что предложение члена Общественной палаты Евгения Нифантьева построить в Москве за пять лет 100 бассейнов – великолепная идея. Известная телеведущая и многодетная мама рассказала, что и сама живет в районе, где сложно найти бассейн в шаговой доступности от дома.

- Нам приходится возить детей плавать два раза в неделю, что не очень удобно. И мне кажется, что это великолепная идея – построить 100 новых бассейнов, - отметила Тута Ларсен. - Москва – большой город, я уверена, что в нем найдется для них место. Здорово, если в столице появится как можно больше доступных кружков, но здесь важна и просветительская работа с родителями. Они должны знать, что все это существует и ко всему этому у них есть доступ.

Телеведущую, как и многих современных мам, тревожит большая увлеченность детей гаджетами. Тутта уверена, что родители должны переключать внимание ребенка на занятия в секциях и кружках, где дети получают реальное, а не виртуальное общение.

- Важно серьезно отнестись к цифровой среде, в которой обитают наши дети. Ребенку до семи лет вообще не нужно давать никаких гаджетов, - считает Тута Ларсен. - Сначала он должен сложить свое представление о реальном мире, а потом уже шаг за шагом знакомиться с миром виртуальным, причем не с игровыми форматами, а с полезными образовательными.

Вместе с мужем, музыкантом Валерием Колосковым телеведущая воспитывает троих детей: 16-летнего Луку, 10-летнюю Марфу и 5-летнего Ивана.

Ранее инициативу Евгения Нифантьева построить в столице 100 бассенов поддержали семикратный чемпион СССР по подводному плаванию Шаварш Карапетян и многократная чемпионка СССР по плаванию, победительница IX летней Спартакиады народов СССР Светлана Кузьмина. Член Общественной палаты России предлагает за пять лет построить в Москве сотню бассейнов, доступных любой категории населения. Его проект предусматривает появление в столице сети новых спортивных объектов с высокой пропускной способностью для горожан с невысокими доходами - пенсионеров, многодетных семей, молодежи.

Напомним, в апреле Евгений Нифантьев сообщил о своем намерении выдвинуться в депутаты Государственной думы VIII-го созыва. Предприниматель примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» намерен баллотироваться по 203 избирательному округу Москвы. В него входят 7 районов Южного административного округа столицы. В своей предвыборной программе Нифантьев обращает особое внимание на социальную сферу: обеспечение пенсионеров бесплатными лекарственными препаратами, а также увеличение материнского капитала. В частности, Нифантьев предлагает ввести выплаты на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей.