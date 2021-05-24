Депутат Госдумы Дмитрий Саблин: В Новой Москве будет построена часовня памяти подвига Евгения Родионова

Первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин рассказал о часовне, которая будет построена в Новой Москве. Фото: Виктор КИБУС.

В память о солдате Евгении Родионове и других погибших военнослужащих, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне, в Афганистане и в Чечне в поселении Щаповская будет построена часовня. Об этом 24 мая сообщил первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

В этом году исполняется 25 лет со дня гибели Евгения Родионова.

- В годовщину 25-летия со дня гибели новомученика Воина Евгения мы строим часовню, которая станет местом поклонения для паломников, ежегодно приезжающих к его могиле на Сатино-Русском кладбище. Вместе с матерью Евгения, Любовью Васильевной Родионовой мы решили, что это будет часовня воинской славы, посвященная памяти защитников, отдавших жизнь за Родину и веру в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, - рассказал Дмитрий Саблин.

Часовня появится в Новой Москве, в деревне Сатино-Русское на территории Храма Вознесения неподалеку от воинского захоронения Евгения Родионова. В январе 1996 года Родионов был направлен на боевую стажировку в КОПО (Кавказский Особый Пограничный Округ) в Назрановский пограничный отряд, где выполнял служебно-боевые задачи по охране и обороне административной границы с Чеченской Республикой. Во время дежурства Евгений и его сослуживцы остановили машину «Скорой помощи», в которой боевики перевозили оружие. Солдат-срочник из Пензенской области вместе с товарищами попал в плен к террористам и провел в нем около ста дней, подвергаясь жестоким пыткам. Боевики предложили Евгению сохранить жизнь, если тот снимет нательный крестик. Но Родионов отказался и был жестоко казнен. 19-летний православный военнослужащий стал символом мужества и веры. Посмертно Евгений Родионов был удостоен ордена Мужества.

Дмитрий Саблин сообщил, что часовня будет построена в форме открытого арочного сооружения с металлическим куполом. В ее центре установят плиту из мрамора с изображением трех воинов - Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни. Часовня откроется в июле 2021 года.