Петр Толстой попросил Сергея Собянина поддержать строительство нового спорткомплекса в Выхино-Жулебино

Юго-Восточный округ - один из крупнейших районов столицы. Тем не менее, в нем открыты всего два спортивных комплекса. Этого явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности района, в котором живут 22 тысяч человек. Фото: Александр ЧИКИН.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой передал мэру Москвы Сергею Собянину просьбу жителей района Выхино-Жулебино о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам парламентария, в районе остро не хватает спортивных объектов.

- Ко мне обратились с подписями жители района. Считаю, что у каждого жителя Выхино-Жулебино, у каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом – в удобное время, в любое время года, - рассказал Петр Толстой. - Принял решение обратиться к Сергею Семеновичу Собянину с просьбой помочь в реализации проекта.

К идее Петра Толстого положительно отнесся руководитель муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази. По его словам, в районе есть свободные площадки, на которых можно было бы построить будущий спортивный центр.

Жители района собрали около тысячи подписей в поддержку инициативы о строительстве ФОКа. На прошлой неделе активные горожане передали их Петру Толстому. Депутат Государственной думы пообещал, что обязательно проработает этот вопрос. Во время соревнований на Кубок Москвы по хоккею на роликовых коньках, которые состоялись 22 мая в Выхино-Жулебино, Петр Толстой еще раз подчеркнул, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса находится на контроле.

- Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся в Выхино открыть еще физкультурно-оздоровительный комплекс, потому что не хватает спортивных объектов в наших районах, - сообщил вице-спикер Госдумы.

Юго-Восточный округ - один из крупнейших районов столицы. Тем не менее, в нем открыты всего два спортивных комплекса. Этого явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности района, в котором живут 220 тысяч человек.

Ранее Петр Толстой заявил, что государству необходимо ввести ипотеку с нулевыми процентами для семей с тремя и более детьми. По мнению вице-спикера Госдумы, эта перспектива вполне реальна. Такая мера поддержки окажется весомой помощью для тысяч многодетных семей по всей России.

В апреле этого года Петр Толстой возглавил рабочую группу по формированию мер поддержки для родителей с тремя и более детьми. Главная цель ее деятельности — разработать программу, которая в перспективе поможет России выбраться из демографической ямы. Рабочая группа была сформирована для исполнения задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части поддержки многодетных семей и семей с детьми. Речь идет о мерах помощи молодым родителям, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Принять пакет законов предполагается до конца весенней сессии Государственной Думы.

Петр Толстой - журналист, продюсер и телеведущий. С 2016 года занимает пост заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Выступил соавтором 54 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.