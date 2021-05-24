Петр Толстой попросил Сергея Собянина поддержать строительство нового спорткомплекса в Выхино-Жулебино

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой передал мэру Москвы Сергею Собянину просьбу жителей района Выхино-Жулебино о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам парламентария, в районе остро не хватает спортивных объектов.

- Ко мне обратились с подписями жители района. Считаю, что у каждого жителя Выхино-Жулебино, у каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом – в удобное время, в любое время года, - рассказал Петр Толстой. - Принял решение обратиться к Сергею Семеновичу Собянину с просьбой помочь в реализации проекта.

К идее Петра Толстого положительно отнесся руководитель муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази. По его словам, в районе есть свободные площадки, на которых можно было бы построить будущий спортивный центр.

Жители района собрали около тысячи подписей в поддержку инициативы о строительстве ФОКа. На прошлой неделе активные горожане передали их Петру Толстому. Депутат Государственной думы пообещал, что обязательно проработает вопрос со строительством. Во время соревнований на Кубок Москвы по хоккею на роликовых коньках, которые состоялись 22 мая в Выхино-Жулебино, Петр Толстой еще раз подчеркнул, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса находится на контроле.

- Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся в Выхино открыть еще физкультурно-оздоровительный комплекс, потому что не хватает спортивных объектов в наших районах, - сообщил вице-спикер Госдумы.