Роман Вильфанд не исключил, что в июне выпадет снег

Синоптики не исключают, что в июне может выпасть снег Фото: Евгения ГУСЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в июне возможно не только существенное похолодание, но нельзя исключать выпадение снега. По словам специалиста, такое случалось и ранее.

«Такие вопросы всегда можно связать с тем, что было раньше. Бывало, выпадал снег, появлялся в воздухе, но снежный покров не образовывал. Гораздо чаще в Москве, конечно, бывали заморозки в июне. Самые последние заморозки были даже во второй декаде июня», - цитирует метеоролога NEWS.Ru.

При этом согласно данным наблюдений, самый поздний снежный покров в столичном регионе был зафиксирован в середине мая.

Напомним, ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что на следующей неделе в Москве и Подмосковье существенно похолодает. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

«Нам нужно готовиться, что конец мая и начало июня будут холодными», — сообщила синоптик телеканал «360».