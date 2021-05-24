Реновация пятиэтажек в Москве: Новоселье отметили более 30 тысяч человек

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В столице продолжается переселение жителей из сносимых по реновации домов. Новые квартиры обживают уже 30,2 тысячи участников программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Всего с момента старта реновации начато переселение 38 тысяч москвичей из 256 старых домов», - отметил заммэра.

По его словам, на сегодня готово 113 новых домов площадью порядка 1,3 миллиона квадратных метров. Из них под заселение уже передано 89 домов.

«Сейчас строятся 174 дома мощностью 2,8 миллиона квадратных метров, - сказал Бочкарев. - Ещё 92 новостройки мощностью 1,8 миллиона квадратных метров проектируются. Кроме того, завершен демонтаж 50 старых домов».

Напомним, программа реновации жилья в Москве утверждена в августе 2017 года. В ней участвуют порядка 1 миллиона человек, которые сейчас занимают более 350 тысяч квартир. Новое жилье всем переселенцам выдают с отделкой «под ключ». При желании можно не тратить время на ремонт, а сразу заносить мебель и вещи.