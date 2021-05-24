Роман Романенко назвал испытания космолёта Unity серьёзным технологическим шагом. Фото: Игорь Степанов

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона успешно провела в Соединенных Штатах очередные испытания своего космического корабля Unity серии SpaceShipTwo, который предназначен для туристических полетов в космос. Данное событие в понедельник, 24 мая, оценил российский летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Специалист назвал удачный запуск космолета значительным технологическим шагом в истории освоения космоса.

- После катастрофы в декабре минувшего года нынешний удачный запуск космолёта Unity SpaceShipTwo является серьезным технологическим шагом в истории освоения космоса, который ещё больше приблизил нас к эре космического туризма. В последние годы почти во всех государствах очень активно развиваются технологии в данной отрасли, - сказал космонавт.

Роман Романенко добавил, что РФ, в свою очередь, также вносит свой огромный вклад в освоение космоса и развитие космического туризма. Подтверждением данному факту являются запланированные на конец текущего 2021 года полёт японских космических туристов на Международную космическую станцию под эгидой российской государственной корпорации «Роскосмос» и на 2023 год - выход космического туриста в открытый космос.

Напомним, что накануне компания Virgin Galactic осуществила второй тестовый запуск пилотируемого космического корабля SpaceShipTwo Unity. Первый тестовый запуск космического судна был произведен в декабре минувшего 2020 года, однако в тот раз он завершился неудачей. SpaceShipTwo Unity стартовал 22 мая с космопорта «Америка» в американском штате Нью-Мексико, а потом благополучно приземлился на землю.

В июне этого года в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина начнётся программа подготовки к полету в космос двух туристов из Японии. В декабре японский миллиардер Юсака Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-20» под управлением космонавта Александра Мисуркина. Полет продлится 12 суток.