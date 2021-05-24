Правозащитница Светлана Разворотнева предлагает ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева провела со студентами круглый стол «Социальная поддержка молодежи во время учебы в ВУЗах и ССУЗах». Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Член общественной палаты России Светлана Разворотнева считает несправедливым то, что многие социальные льготы для детей заканчивают свое действие в 14 лет. Известная правозащитница заявила, что столичным властям необходимо пересмотреть действующую систему мер социальной помощи и ввести в Москве новый стандарт поддержки семьи и молодежи. Ведь после 14 лет у юношей и девушек становится больше потребностей. Нагрузки на родителей возрастают, особенно когда вчерашние выпускники становятся абитуриентами и поступают в вузы или средне-специальные учебные заведения. Необходимо распространить льготы на всю учащуюся молодежь, уверена правозащитница. Об этом Светлана Разворотнева заявила в ходе организованного ею круглого стола «Социальная поддержка молодежи во время учебы в ВУЗах и ССУЗах».

Участниками круглого стола стали представители молодежных парламентов столицы, педагоги и эксперты. Мероприятия помогло выяснить, с какими проблемами прежде всего сталкивается учащаяся молодежь, и какая поддержка государства требуется студентам. Участники круглого стола подготовили презентации, в которых они рассказали, на какую помощь рассчитывают. Лучшие проекты Светлана Разворотнева взяла в дальнейшую разработку.

В своих презентациях ребята рассказали о важности профориентации и взаимодействия студентов с будущими работодателями, о пользе психологической поддержки для учащихся. Бесплатный спорт, интересный досуг и строительство молодежных кластеров – то, что студенты хотели бы видеть в своих учебных заведениях.

Многие учащиеся считают не менее важной финансовую поддержку. Во время круглого стола прозвучало предложение ввести единовременную выплату на приобретение необходимых для учебы гаджетов, купленных студентами во время режима самоизоляции в пандемию. Студенты также предложили пересчитать оплату за дистанционную учебу вместо очных занятий. Еще одной проблемой ребята считают неравенство в правах очников и заочников. Например, они просят, чтобы у студентов заочных отделений было такое же право на льготный проезд, как и у учащихся очных отделений.

Светлана Разворотнева поделилась со студентами своей концепцией создания в Москве наивысшего стандарта поддержки семей с детьми и молодежи. В частности, правозащитница предлагает ввести в московских вузах квоты на бюджетные места для абитуриентов из многодетных семей. Член Общественной палаты РФ также настаивает на увеличении числа мест, финансируемых столичными предприятиями на условиях дальнейшего трудоустройства выпускников по целевым направлениям. Светлана Разворотнева предлагает оплачивать отдых детям до 14 лет, компенсируя его стоимость родителям, вернуть в столичные школы бесплатную продленку и обеспечить детям бесплатный проезд до места учебы. Кроме того, правозащитница выступает за то, чтобы в каждом районе Москвы построили бесплатные бассейны и спортивно-досуговые центры.