В столице построят первый детсад по проекту «Индустриальные кварталы»

Школу на 800 учащихся планируется открыть через два года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект строительства детского сада в рамках реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» по городскому проекту «Индустриальные кварталы» получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Договор по комплексному развитию территории бывшей промзоны на северо-западе Москвы был подписан летом прошлого года по инициативе правообладателя, - рассказал заммэра. - В рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор возведет два детских сада на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. На прошлой неделе было получено положительное заключение на строительство первого детсада и четырех жилых домов. Ранее застройщик приступил к строительству первой школы по проекту».

По соглашению между инвестором и городом проект комплексного развития бывшей промзоны должен завершиться до конца 2026 года.

«При согласовании проекта будущие социальные объекты определялись исходя из потребностей района и его жителей, - добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Школу на 800 учащихся планируется открыть через два года, а также в рамках первого этапа с начала года ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену».

В прошлом году также был заключен второй договор на реорганизацию части бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы. В 2035 году здесь построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой. Для горожан появится 13 тысяч новых рабочих мест.

Всего по проекту комплексного развития территорий бывших промзон в Москве планируется реорганизовать более 120 участков. Это позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест и привлечь более 7 триллионов рублей частных инвестиций. А бюджетный эффект составит не менее 3 триллионов рублей.