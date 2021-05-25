Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Порядка 800 машино-мест рядом с домом могут арендовать москвичи у города»

Сейчас жителям Москвы доступно для аренды 831 машино-место в девяти районах Фото: Евгения ГУСЕВА

Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму в Москве вправе оформить в аренду машино-места в паркинге рядом с домом. Их можно выбрать в Западном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас жителям Москвы доступно для аренды 831 машино-место в девяти районах - Крылатское, Очаково-Матвеевское, Ломоносовский, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Чертаново Северное, Нижегородский, Южное Медведково и Куркино, - сообщил заммэра. - Объекты находятся в подвальной части многоквартирных домов и в отдельно стоящих паркингах. По итогам 2020 года граждане арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года – 85 таких объектов».

Напомним, список доступных для аренды машино-мест регулярно пополняется на основании решения специальной комиссии Департамента городского имущества по вовлечению в оборот объектов недвижимости. Цена годовой аренды машино-места фиксированная и зависит от площади объекта и его локации. Для льготников по всему городу действует единый тариф (см. «Конкретно»).

«Возможность арендовать у города машино-места появилась у жителей осенью 2017 года, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В 2021 году наибольшим спросом пользовались парковочные места в Южном, Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы».

НА ЗАМЕТКУ

Для аренды у города машино-места жителям Москвы необходимо любым удобным способом обратиться с заявлением в Департамент городского имущества:

- лично в службу «Одного окна» по адресу - Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1:

- отправив письмо по почте на тот же адрес (индекс 125993);

- онлайн через «Электронную приемную».

КОНКРЕТНО

Аренда одного квадратного метра машино-места с учетом НДС в год составит:

- в пределах Бульварного кольца - 8,7 тыс. руб.;

- между Бульварным и Садовым – 7,2 тыс. руб.;

- между Садовым кольцом и Третьим транспортным – 4,9 тыс. руб.;

- между ТТК и МКАД – 3,2 тыс. руб.;

- за пределами МКАД – 2,4 тыс. руб.

Льготная ставка арендной платы в размере 360 рублей за один квадратный метр в год действует:

- для всех категорий пенсионеров;

- ветеранов;

- инвалидов;

- родителей детей-инвалидов.