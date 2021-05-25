Доктор Елена Кац предложила ввести в Москве единый стандарт открытого школьного двора

Жители Новогиреево встретились с главным врачом детской городской поликлиники № 7, муниципальным депутатом Еленой Кац. Фото: Николай ТЕМНИКОВ.

Доктор Елена Кац предлагает разработать и ввести в Москве единый стандарт открытого школьного двора. Такая концепция позволит сделать пришкольные территории в Москве центрами притяжения общественной жизни микрорайонов, где жители могли бы собираться на культурные, спортивные или досуговые мероприятия. Будущее школьных дворов стало главной темой встречи главного врача детской городской поликлиники № 7, муниципального депутата Елены Кац с жителями района Новогиреево.

Ранее сделать школьные дворы открытыми для жителей микрорайонов предложил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем блоге на сайте Мэра Москвы.

- Сергей Семенович очень своевременно поднял эту тему. Как минимум, по вечерам, в выходные дни и в период каникул школьные дворы должны быть доступными для жителей, - считает Елена Кац. - Пришкольное пространство может и должно стать центром досугового, спортивного, культурного притяжения в микрорайоне.

Депутат уверена, что единый стандарт открытого школьного двора можно применять как при благоустройстве уже существующих школ, так и при проектировании будущих зданий учебных учреждений.

- Поэтому мы сегодня собираем мнения жителей о том, как обустроить школьные дворы. Это очень актуально на востоке Москвы, где местами наблюдается дефицит пространств для активного отдыха, спорта, культурных мероприятий. Обсуждения будут продолжаться, а результаты мы проанализируем и передадим в мэрию уже в виде конкретных предложений жителей, - отметила Елена Кац.

На встрече жители Новогиреево предлагали различные варианты обустройства школьных дворов. По мнению доктора Кац, в школах по единому стандарту необходимо оборудовать в первую очередь спортивные, культурные и досуговые зоны.

Ранее главный врач городской детской поликлиники № 7 выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, Елена Кац предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в детских лагерях дневного пребывания. Доктор Кац также выступает за увеличение полномочий родительских комитетов в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых города Москвы.