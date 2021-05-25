Анатолий Вассерман: Важно популяризировать историю районов Москвы и сохранять их культурное наследие

Публицист Анатолий Вассерман принял участие в краеведческом медиапроекте «Села городов». Фото: Алена КУРЕНОВА.

Знаменитый публицист и известный эрудит Анатолий Вассерман стал участником краеведческого медиапроекта «Села городов», запущенного библиотеками Москвы. Общаясь со зрителями 25 мая, Вассерман подчеркнул важность сохранения исторического наследия и памятников культуры в столице. Историю города необходимо бережно хранить, а культурные традиции и знания — передавать другим поколениям.

По мнению публициста, медиапроект «Села городов» помогает горожанам узнать историю тест, в которых они живут, и познакомиться с людьми, которые когда-то населяли этот район и прославили его для потомков.

- Сегодня необходимо не только сохранять культурное наследие, но и восстанавливать его историю. Приглашаю всех жителей районов поделиться информацией, историями, фотографиями, - отметил Вассерман. - А мы передадим сведения специалистам, которые займутся сведением воедино всего того, что вы пришлете в «Академию Вассермана». Без вашего участия мы не обойдемся. Наука – это коллективная работа, в том числе такая ее часть, как история населенных пунктов, наших с вами близких мест.

Публицист предупреждает: утрачивая свое культурное наследие, общество духовно оскудевает и лишает себя и своих потомков исторической памяти.

- Наши культурные традиции – это фундамент, на котором может существовать и развиваться общество, - подчеркнул известный эрудит.

Краеведческий медиапроект Села городов» был запущен по инициативе московских библиотек. Проект посвящен истории Восточного округа столицы и рассказывает о селах, которые когда-то располагались на его территории. Со временем эти поселения стали частью Москвы.

Напомним, весной публицист запустил собственный проект «Исторические прогулки с Анатолием Вассерманом». Первая экскурсия проекта прошла в Москве 3 мая. Вассерман провел ее участников по воинскому мемориалу на Преображенском кладбище и рассказал интересные факты из истории захоронения участников сражений. Лекция завершилась минутой молчания: собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны.

Познавательные экскурсии с известным эрудитом пройдут с мая по сентябрь в разных уголках столицы. Из-за пандемии коронавируса и противоэпидемиологических мер лекции пока проводятся в составе участников «Академии Вассермана». Расписание дальнейших экскурсий можно будет узнать на официальном сайте Вассермана и на его страницах в социальных сетях.

Новый онлайн проект «Академия Вассермана» - бесплатная образовательная платформа, предназначенная для самообразования. Он создан на тех, кто хотел бы «прокачать» мозги и научиться использовать свои знания более эффективно. Сейчас на сайте доступны самые разные форматы заданий: обучающие тесты, игры, семинары, лекции и многое другое. Платформа постоянно расширяется и развивается, предоставляя пользователям новые возможности для интеллектуального самосовершенствования.