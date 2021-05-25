Детский онколог Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев призвал увеличить оклады преподавателям медвузов и ординаторам. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Преподавателям медицинских вузов и ординаторам необходимо повысить оклады, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев. У специалистов, обучающих молодых медиков, должен быть достойный доход. Об этом доктор Румянцев заявил 25 мая, выступая на конгрессе «ОргЗдрав-2021».

- Тот, кто обучает молодых медиков, везде, во всем мире, является самым высокооплачиваемым врачом. А в России сейчас ситуация обратная - у него меньший оклад, чем у доктора в медучреждении, - подчеркнул Александр Румянцев. - Профессора в нашей стране получают крайне низкую зарплату, непозволительно низкую. С таким подходом подготовка кадров может только ухудшаться. Вот почему так важно поднять зарплату преподавателей медицинских университетов.

Академик РАН поднял еще одну важную проблему — невысокий доход ординаторов. Учащиеся медицинских вузов, продолжающие свое образование после получения диплома, нуждаются в поддержке. Постдипломная подготовка молодых врачей продолжается в течение двух-семи лет. И все это время доход ординаторов состоит не из зарплаты, а из стипендии.

- С таким смешным доходом ординаторы ищут подработку в других областях, вместо того, чтобы повышать свое мастерство в медицине, - говорит известный онколог. - Эта ситуация ухудшает качество образования молодых врачей, поэтому считаю крайне важным обеспечить на постдипломном обучении высокий доход учащихся, платить им достойную зарплату, а не жалкую стипендию.

IX международный конгресс «ОргЗдрав 2021», открывшийся 25 мая в Москве, в этом году проходит в онлайн-формате. К его дискуссионным площадкам присоединились более десяти тысяч зрителей и участников. Основной темой конгресса стала пандемия коронавируса и условия, в которых сегодня приходится работать врачам - «Пандемия: перезагрузка систем здравоохранения России и мира». Конгресс продлится три дня, за это время на его 20 сессиях выступят свыше ста отечественных и иностранных экспертов.

Ранее доктор Румянцев предложил увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу российских медучреждений. По его мнению, повышение финансирования здравоохранения положительно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг. Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева рассказал, что сам когда-то начинал свою карьеру с позиции младшего медперсонала. Академик РАН отметил, что работа медсестер является важной и незаменимой, поэтому их труд должен быть оценен соответствующим образом.

Напомним, Александр Румянцев сообщил о своем намерении баллотироваться в Госдуму РФ VIII-го созыва в апреле этого года. Детский онколог уверен, что в статусе депутата он сможет решить главные проблемы отечественной медицины. Румянцев подчеркивает, что многим медицинским учреждениям в нашей стране не хватает современного оборудования и квалифицированных специалистов.