Ректор РХТУ Мажуга назвал три медицинские задачи, которые решают ученые всего мира

Ректор РХТУ Александр Мажуга назвал три главных тренда в современной медицине. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга назвал три главных тренда в медицине, которые в будущем изменят жизнь людей во всем мире. Отвечая на вопросы журналистов, руководитель вуза обозначил самые перспективные направления, над которыми сегодня работают врачи и ученые. По его мнению, такими трендами являются биотехнологии, генетика и антибактериальная терапия.

Биотехнологии помогают медикам бороться со многими серьезными заболеваниями, в том числе с онкологией. Именно это направление сегодня широко развивается медицинскими компаниями во всем мире.

- В наши дни первым основным трендом является биотехнология, точнее говоря, разработка новых методов терапии с использованием биотехнологических подходов. Например, в мире сейчас набирает обороты антительная терапия, которая затрагивает онкологию и другие разнообразные заболевания, - сообщил ученый.

Вторым мировым трендом, по его мнению, является генетика. Сейчас медицинские препараты для пациентов подбираются на основе генетических данных. Такое направление является персонифицированной медициной, когда для каждого конкретного человека разрабатывается индивидуальный метод терапии.

Третий тренд - антибактериальная терапия. Александр Мажуга подчеркнул, что современная медицина стоит на пороге выбора: число новых штаммов растет, а количество известных антибиотиков и их разработка падают.

- Было много исследований в этом направлении, и считалось, что мы победили инфекции, но со временем стали появляться резистентные штаммы, - подчеркнул руководитель РХТУ.

Такая ситуация сложилась из-за необдуманного применения антибиотиков врачами и пациентами, когда бактерии привыкают к антибактериальному лечению. Александр Мажуга уверен: чтобы решить эту проблему, необходимо провести масштабные исследования антибиотикотерапии, по принципу тех, которые проводились в 1960–1970 годах. Ученый также предлагает активно развивать разработку новых видов антибактериальных препаратов.

Ранее Мажуга призвал наладить в России производство стратегически важных препаратов. Сегодня в нашей стране выпускается только 20% из них. Список жизненно необходимых лекарств состоит из 215 наименований, и большая часть этих медикаментов производится за рубежом. Россия не должна зависеть от иностранных поставщиков, и для этого правительство должно помочь российским фармацевтическим компаниям выстроить полный цикл производства лекарств, начиная от разработки препаратов до их поставки в аптеки.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН. Занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологических заболеваний с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира.