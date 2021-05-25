DJ Иво М рассказал, как ему пришлось разгонять пьяную компанию подростков с помощью газового баллончика

DJ Иво М рассказал подробности происшествия с пьяными подростками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иван Можаев известный под псевдонимом DJ Иво М раскрыл подробности инцидента со стрельбой из газового пистолета. Музыкант признался, что ему действительно пришлось разгонять пьяных и шумных подростков с помощью газового баллончика.

Происшествие случилось накануне, вечером 24 мая. Молодые люди выпили и решили устроить посиделки на лавочке возле жилого дома. Поскольку компания вела себя очень шумно, а время было уже около одиннадцати вечера, один из жильцов - Иван Можаев – вышел попросить ребят вести себя потише, ведь у него самого семья и двое детей, которые в такое время уже отдыхают.

Компания не захотела слушать встревоженного жильца, и после 10-минутного разговора на повышенных тонах один из подростков получил травму руки от газового баллончика.

Госпитализация молодому человеку не потребовалась, такой ожог можно лечить в домашних условиях. А вот обращаться в полицию пришлось.

«Хочу особо отметить, что полиция сработала профессионально. Эти подростки им давно известны, ранее привлекались по административным статьям. Мы прошли освидетельствование — я трезв, а они все были в состоянии алкогольного опьянения», - цитирует Мижаева сайт mk.ru.