Петр Толстой: Столичная программа реновации доказала свою состоятельность

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой побывал в новом доме, построенном по программе реновации в столичном районе Люблино. Фото: Александр ЧИКИН.

Столичная программа реновации улучшит качество жизни сотен тысяч москвичей, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Вместо старых тесных «хрущевок» горожанам предоставляются новые светлые квартиры. Сейчас главная задача московского правительства - тщательно контролировать ход строительных работ и по возможности ускорить процесс переселения людей из пятиэтажек в новостройки. Об этом Петр Толстой заявил на открывшейся в здании Государственной думы выставке, посвященной реновации в столице.

- За несколько лет программа реновации доказала свою состоятельность, - подчеркнул Петр Толстой. - Конечно, у людей было много страхов и опасений, их можно понять. Но уже в конце прошлого года, когда были сданы первые дома, построенные в рамках программы, оказалось, что люди переезжают из тесных «хрущевок» в просторные светлые квартиры, где уже сделан ремонт и установлена сантехника, с современными лифтами и благоустроенными дворами.

Парламентарий отметил, что все просчеты строителей по просьбе жильцов оперативно устраняются.

- Если и возникают нарекания к качеству сдаваемых квартир, то, как правило, речь идет лишь о незначительных недоделках подрядчиков, которые можно оперативно исправить, – сообщил вице-спикер Госдумы.

Ранее Петр Толстой передал мэру Москвы Сергею Собянину просьбу жителей района Выхино-Жулебино о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам парламентария, в районе остро не хватает спортивных объектов. Активисты собрали около тысячи подписей в поддержку инициативы о строительстве ФОКа и передали их депутату Госдумы.

Новый дом по программе реновации на днях был сдан в столичном районе Кузьминки. Многоэтажку построили на улице Юных Ленинцев. В доме расположились 182 квартиры: 42 однокомнатные, 114 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Подрядчики благоустроили территорию возле здания: во дворе построили детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха.

Петр Толстой рассказал, что ранее побывал в еще одном доме, построенном по программе реновации в Люблино. Телеведущий сообщил, что ему понравились и качество отделки, и планировки квартир, и благоустроенный двор. По словам вице-спикера Госдумы, столичное правительство старается не сбавлять темпы постройки новых домов.

- Скорость зависит от выбора стартовых площадок, переселения, от того, как быстро будут возводиться новые дома на месте старых. Новая волна будет более масштабной, Сергей Семенович Собянин очень правильно обозначил – все ждут возможности как можно быстрее переехать, - рассказал Петр Толстой.

Напомним, инициированная московским правительством программа реновации стартовала в 2017 году. По плану до 2024 года в новые квартиры должны переехать свыше 170 тысяч жителей города. А до 2032 года вместо жилья в старых хрущевках новые квадратные метры получат более миллиона москвичей.