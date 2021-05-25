Депутат Елена Кац призвала ужесточить общественный контроль над качеством капремонта в жилых домах

Муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац провела семинар со старшими по многоквартирным домам в районе Вешняки. Фото: Дарья СОРОКИНА.

В Москве необходимо ужесточить общественный контроль над качеством капитального ремонта в жилых домах. Об этом муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац заявила во время семинара со старшими по многоквартирным домам. Мероприятие прошло 25 марта в столичном районе Вешняки.

Елен Кац рассказала, что поток жалоб от жителей домов, недовольных работой подрядчиков, продолжает расти. Людей не устраивает качество ремонта, и они хотели бы иметь возможность как-то повлиять на ситуацию.

- В ходе встреч с жителями мне постоянно приходится выслушивать претензии к подрядчикам. Поэтому пора проявить строгость, и в первую очередь, это относится к позиции старших по домам и депутатов всех уровней, особенно муниципальных, - отметила Елена Кац.

По ее словам, в 2021 году только в Восточном административном округе планируется провести капремонт 129 фасадов зданий.

- Это огромный объем, и тем более актуальной становится проблема контроля качества работ. Технический надзор осуществляет Фонд капремонта, однако необходим и тщательный общественный контроль. При этом он должен быть максимально жестким, - подчеркнула доктор Кац.

Организаторы обучающего семинара подготовили для представителей многоквартирных домов инструкции о том, как жильцы могут организовать контроль за ремонтом. Елена Кац напомнила, что старшие по домам имеют право запрашивать любую информацию по капитальному ремонту. Так же они уполномочены жильцами контролировать финансирование работ и могут потребовать от строителей устранить недоделки.

Подобные обучающие семинары для старших по многоквартирным домам в ближайшее время пройдут в столичных районах Ивановское и Новогиреево.

О многочисленных жалобах москвичей на неудовлетворительное качество капитального ремонта в многоквартирных домах не раз писали столичные СМИ. Проблему капремонта в Москве поднимали и многие известные люди. Так, в прошлом году заслуженный артист России, певец Игорь Саруханов на своей странице в соцсетях рассказал, что в его доме после проведенного ремонта обрушилась часть фасада. Москвичи также сообщали о леденящих кровь случаях, когда строители наглухо замуровывали чердаки и подвальные помещения, и в них гибли птицы и животные.

Ранее Елена Кац выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, муниципальный депутат предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в детских лагерях дневного пребывания. Доктор Кац также выступает за увеличение полномочий родительских комитетов в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых города Москвы.