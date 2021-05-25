Лётчик-космонавт Роман Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Герой России Роман Романенко уверен, что новый эксперимент российских космонавтов, собирающихся разместить разнообразные образцы почвы за пределами атмосферы Земли, приблизит человечество к разгадкам тайн Вселенной. Об этом летчик-космонавт рассказал журналистам 25 мая, добавив, что верит в успех исследований своих коллег.

Как ранее сообщил Институт медико-биологических проблем РАН, осенью 2021 года в открытом космосе пройдет эксперимент. Он установит, как микроорганизмы, живущие в земной почве, чувствуют себя вне атмосферы Земли. Для этого космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров закрепят снаружи борта МКС специальные контейнеры, содержащие образцы земного грунта. Почва для исследований бралась четырех видов: пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозём.

- Предстоящий эксперимент с почвой, содержащей живые микроорганизмы, поможет понять, способен ли выжить микробный комплекс в открытом космосе и почему, - прокомментировал Роман Романенко. - Исследования займут от года до четырёх лет, и их результаты ещё на шаг приблизят нас к познанию тайн Вселенной.

Герой России подчеркнул, что за каждой подобной экспедицией стоят годы исследовательской работы ученых. Сам Роман Романенко провел на орбите 90 научных экспериментов. Все они потребовали тщательной предварительной подготовки.

- Это только звучит просто: «вынесли в открытый космос», «разместили на борту МКС». Но за этими сообщениями иногда стоят целые годы кропотливой работы учёных и тренировок самих космонавтов, - расскзал Романенко. - Нам приходится самостоятельно проводить биологические и медицинские исследования, изучать свойства металлов и растений при столкновении с радиацией, вакуумом, невесомостью и другими космическими факторами.

После эксперимента на МКС ученые определят, как поведут себя во внеземных условиях микроорганизмы, содержащиеся в почве. Привезенные космонавтами результаты послужат для дальнейших научных исследований.

Ранее Романенко рассказал о том, что высадка первых российских космонавтов на Луну осуществится приблизительно в 2030 году. Подготовка экипажа для первой в истории нашей страны пилотируемой экспедиции на эту планету уже началась. По словам Романенко, в отряде космонавтов был осуществлен набор именно под лунную программу.

Герой России также спрогнозировал, что будет с российским сегментом МКС после 2030 года. По его словам, Россия рассматривает возможность использовать свой сегмент МКС в автономном режиме на орбите. Летчик подчеркнул, что наша страна развивает и другие космические проекты. Например, летательные аппараты будут запускать на орбиту с помощью биотоплива, что снизит воздействие на окружающую среду.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы.