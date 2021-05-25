В День памяти пропавших детей координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов представил два арт-проекта, посвященных детской безопасности

Координатор движения «ЛизаАлерт» Олег Леонов представил граффити с именами пропавших детей, появившееся на стене дома на улице Якиманка. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

В Международный день пропавших детей, который во всем мире отмечают 25 мая, в Москве открылась выставка «7», посвященная проблеме поисков исчезнувших ребятишек. Проект в парке «Музеон», подготовленный добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», рассказывает истории пропавших детей от первого лица. Главная цель выставки — привлечь внимание общества к масштабности детских пропаж.

Еще один проект «ЛизаАлерт» - уникальное граффити известного уличного художника Покраса Лампаса запечатлело имена детей, которые так и не были найдены. Накануне 25 мая художник написал их на фасаде дома, расположенного на улице Якиманка. Проект стал данью памяти пропавшим детям и навеки запечатлел их имена.

Координатор движения «ЛизаАлерт» Олег Леонов представил оба проекта и рассказал, что мы, взрослые, можем сделать для того, чтобы обезопасить наших детей.

- В этот день мы пытаемся привлечь внимание к проблеме пропавших детей. С помощью выставок на бульварах Москвы и в «Музеоне», с помощью каллиграфии Покраса Лампаса на фасаде дома на Якиманке, 35, - отметил Олег Леонов. - Наша цель – обратить внимание каждого. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что больше всего детей пропадает и гибнет на воде – пожалуйста, не забывайте. И еще просьба к родителям: не отбирайте у детей в воспитательных целях мобильный телефон – при необходимости по координатам телефона их легче будет найти.

Во всем мире Международный день пропавших детей отмечается 25 мая. Традиция вспоминать имена ребятишек, не вернувшихся домой, зародилась в США. 25 мая 1979 года, возвращаясь из школы домой, там пропал 6-летний мальчик Эвиан Пейтс. Его искала вся Америка, но, к сожалению, ребенка так и не обнаружили. Спустя четыре года после пропажи Эвиана президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей.

- Пропажа ребенка - это всегда личное. Дети – это продолжение рода, продолжение самого себя. Я думаю, эта работа – скорее диалог со зрителем, - рассказал о своем проекте художник Покрас Лампас. - Возможность увидеть имя своего ребёнка, имя своих друзей и способ узнать о «ЛизаАлерт» подробнее, возможно, стать частью команды.

В прошлом году добровольцам «ЛизаАлерт» поступило более 6500 заявок со всей России на поиск детей до 18 лет. Из них 5730 ребят удалось найти целыми и невредимыми. Всего же за десятилетнюю историю отряда ему поступило более 23 тысяч заявок о пропавших детях. Выставка "7" в "Музеоне" представляет истории лишь семи из них - ребят, которые исчезли и больше не вернулись домой. Зритель узнает их истории, рассказанные от первого лица, переходя из комнаты в комнату. Каждая комната - это один ребенок, одна судьба, трагедия маленькой жизни. Олег Леонов предупредил, что на выставке представлен эмоционально тяжёлый контент. Только так, по его мнению, можно обратить внимание общества на проблему пропажи детей.