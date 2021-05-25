В Москве создали «Черный квадрат» из таблеток

Арт-перфоманс прошел в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева, выступающего за обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Необычный арт-объект появился 25 мая в в открытом пространстве «Место встречи» районного центра «Эльбрус». Москвичей пригласили принять участие в создании… «Черного квадрата»! Да-да, того самого, как у Малевича. Только художественным материалом в данном случае послужили не краски, а таблетки активированного угля. Художники-волонтеры и все желающие приклеивали их на импровизированное полотно до тех пор, пока полностью не заполнили пространство квадрата.

Арт-перфоманс прошел в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева. Основатель и владелец сети социальных аптек «Столички» выступает за обеспечение всех пенсионеров бесплатными лекарствами за счет государства.

- Мы надеемся, что этот перформанс поможет донести до наших граждан, насколько необходима порой бывает каждая таблетка для пенсионера, - подчеркнул Евгений Нифантьев. - И не важно, идет речь о простом активированном угле или каком-то дорогом препарате. Пожилые люди должны иметь возможность получать их бесплатно. И государство вполне может взять на себя эту дополнительную, но крайне необходимую социальную нагрузку.

Член Общественной палаты уверен: доносить свои идеи до общественности можно и нужно не только в чиновничьих кабинетах, но и вот такими нетрадиционными способами. В том числе используя для этого художественные методы, заявляя о своих инициативах языком современного искусства.

Ранее в Южном округе Москвы прошла акция «Круглый выбор». Активисты и волонтеры провели открытое уличное голосование, в котором просили горожан высказаться за или против идеи предоставить пенсионерам бесплатные медицинские препараты.

Напомним, в апреле Евгений Нифантьев сообщил о своем намерении выдвинуться в дпутаты Государственной думы VIII-го созыва. Предприниматель примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» намерен баллотироваться по 203 избирательному округу Москвы. В него входят 7 районов Южного административного округа столицы. В своей предвыборной программе Нифантьев обращает особое внимание на социальную сферу: обеспечение пенсионеров бесплатными лекарственными препаратами, а также увеличение материнского капитала. В частности, Нифантьев предлагает ввести выплаты на третьего и последующих детей до 1 млн рублей.