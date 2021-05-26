Строительство Северо-Восточной хорды в Москве завершилось на 80%

Работы по строительству Северо-Восточной хорды Москвы закончат в 2022 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Работы по строительству Северо-Восточной хорды на всех участках планируется завершить к 2022 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. При этом он добавил, что на сегодняшний день работы уже завершены на 80%.

«Готовность Северо-Восточной хорды сейчас оценивается на уровне 80%: движение открыто по шести участкам, отрезки между Открытым и Ярославским шоссе и от Ярославки до Дмитровки – в стадии активного строительства», - заявил Бочкарев.

При этом он добавил, что оставшиеся участки СВХ являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства, передает РИАМО.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие СВХ даст московским водителям бессветофорную магистраль, которая проходит через 26 районов — от Бусиновской развязки до Некрасовки, передает телеканал «360».