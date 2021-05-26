Сотрудники полиции задержали мужчину за кражу 140 тысяч рублей в Подмосковье

Полиция задержала вора в Подольске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже сумки с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель. Мужчина признался, что забыл возле машины сумку с крупной суммой денег и документами, а когда вернулся, ее уже не было на месте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общая сумма материального ущерба составила 140 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 43-летнего жителя города Долгопрудный. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время задержанный отпущен под подписку о невыезде, передает РИАМО.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как снизить риск квартирных краж. Эксперты посоветовали установить надежные замки и поставить сигнализацию, передает телеканал "360".