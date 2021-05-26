Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 14:40

Анатолий Вассерман представил выставку о подвиге генерала Берзарина

Передвижная экспозиция открылась в Восточном округе Москвы
Ксения БОГДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анатолий Вассерман открыл выставку, посвященную подвигу генерала Берзарина. Фото из архива Анатолия Вассермана.

Анатолий Вассерман открыл выставку, посвященную подвигу генерала Берзарина. Фото из архива Анатолия Вассермана.

В Восточном округе столицы 26 мая открылась передвижная выставка «Последний подвиг генерала Берзарина». Экспозиция посвящена одному из самых ярких героев Великой Отечественной войны — генерал-полковнику Николаю Берзарину, начальнику Берлинского гарнизона, ставшему первым комендантом взятого советскими войсками Берлина. Выставку открыл известный эрудит Анатолий Вассерман.

На церемонии открытия он отметил, что этот проект в условиях развернувшейся информационной войны развенчивает навязываемый всему миру агрессивный образ России и СССР.

- Сегодня иноагенты при помощи электронных ресурсов навязывают российским детям и молодежи идеалы бесконечного потребления, деструктивного поведения. Именно поэтому сейчас как никогда нужны проверенные герои, олицетворяющие добросовестность, порядочность, верность долгу и ум, - подчеркнул Вассерман. - Мне видится, что данная выставка формирует положительный образ советских и российских военных в глазах обывателей.

Аналитик считает, что образ России-агрессора начинает отступать на второй план, и военные сегодня ассоциируются у людей с понятиями мужества, долга, профессионализма и ответственности. Первый комендант Берзарин фактически взял на себя функции градоначальника, помогая разрушенному бомбежками городу вновь наладить мирную жизнь.

- Берзарин практически спас Берлин и миллионы берлинцев, а это подвиг не только организационный, но и духовный. Вместо того, чтобы мстить немцам, поступить с ними, как они с нами, мы налаживали у них мирную жизнь, - отметил Вассерман. По его словам, генерал Берзарин может служить положительным примером и духовным ориентиром для школьников и молодежи.

- Считаю, что проект нужный и своевременный. Он является важным для формирования патриотического настроя у российских школьников, учащихся кадетских корпусов, училищ, классов, а также будет полезен всем тем, кто интересуется страницами отечественной истории, - уверен аналитик.