Анатолий Вассерман представил выставку о подвиге генерала Берзарина

Анатолий Вассерман открыл выставку, посвященную подвигу генерала Берзарина. Фото из архива Анатолия Вассермана.

В Восточном округе столицы 26 мая открылась передвижная выставка «Последний подвиг генерала Берзарина». Экспозиция посвящена одному из самых ярких героев Великой Отечественной войны — генерал-полковнику Николаю Берзарину, начальнику Берлинского гарнизона, ставшему первым комендантом взятого советскими войсками Берлина. Выставку открыл известный эрудит Анатолий Вассерман.

На церемонии открытия он отметил, что этот проект в условиях развернувшейся информационной войны развенчивает навязываемый всему миру агрессивный образ России и СССР.

- Сегодня иноагенты при помощи электронных ресурсов навязывают российским детям и молодежи идеалы бесконечного потребления, деструктивного поведения. Именно поэтому сейчас как никогда нужны проверенные герои, олицетворяющие добросовестность, порядочность, верность долгу и ум, - подчеркнул Вассерман. - Мне видится, что данная выставка формирует положительный образ советских и российских военных в глазах обывателей.

Аналитик считает, что образ России-агрессора начинает отступать на второй план, и военные сегодня ассоциируются у людей с понятиями мужества, долга, профессионализма и ответственности. Первый комендант Берзарин фактически взял на себя функции градоначальника, помогая разрушенному бомбежками городу вновь наладить мирную жизнь.

- Берзарин практически спас Берлин и миллионы берлинцев, а это подвиг не только организационный, но и духовный. Вместо того, чтобы мстить немцам, поступить с ними, как они с нами, мы налаживали у них мирную жизнь, - отметил Вассерман. По его словам, генерал Берзарин может служить положительным примером и духовным ориентиром для школьников и молодежи.

- Считаю, что проект нужный и своевременный. Он является важным для формирования патриотического настроя у российских школьников, учащихся кадетских корпусов, училищ, классов, а также будет полезен всем тем, кто интересуется страницами отечественной истории, - уверен аналитик.