Доктор Румянцев: Успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения старшего поколения

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев рассказал об исследовании специалистов московского детского Центра им. Дмитрия Рогачева. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Успешные методы лечения рака у детей будут применяться и для взрослых. Положительный опыт уже получен в ходе исследования, которое проводят специалисты московского детского Центра им. Дмитрия Рогачева. По словам его основателя, главного детского онколога-гематолога, академика РАН, Александра Румянцева, эксперты Центра собираются добиться увеличения статистики выздоровления от онкологии у пациентов моложе 50 лет, применяя разработанные врачами успешные методики лечения детей.

- Мы подготовили протокол лечения для пациентов до 50 лет на основе лечения детей, например, по лимфобластному лейкозу. Надеемся прийти к таким же высоким результатам, что и у пациентов младше 30 лет. Сейчас благодаря разработанным совместно с международными коллегами протоколам лечения от рака вылечиваются более 82% детей по России, больше 91,3% в Москве, - рассказал 26 мая доктор Румянцев.

Главный детский онколог-гематолог сообщил, что разработанные в Центре им. Дмитрия Рогачева протоколы для лечения детей начали использовать в Боткинской больнице для терапии онкобольных младше 30 лет. Результаты оказались близкими к детским, то есть высокими. За свое исследование врачи были награждены премией правительства Москвы.

Доктор Румянцев предупреждает: пока это только эксперимент, научное доказательство результатов которого идет достаточно медленно.

- Исследование, проведенное в одном учреждении, выслушивается научным сообществом, но не принимаются повсеместно. Чтобы доказать эффективность, надо провести многоцентровый сравнительный анализ. Он занимает не менее пяти лет, – отметил онколог.

Сейчас проверкой разработки детских онкологов Центра им. Дмитрия Рогачева занимаются эксперты из Боткинской больницы и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.