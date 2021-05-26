Полиция изъяла более 200 таблеток ЛСД у водителя в Подмосковье

Полиция нашла двести таблеток ЛСД у водителя в Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Подмосковье сотрудники полиции задержали водителя с партией наркотиков. Мужчина вез с собой более 200 таблеток ЛСД, рассказали в ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на 32-м километре трассы М-2 «Крым». Отечественный автомобиль с включенной аварийкой и существенными повреждениями обратил на себя внимание дорожных инспекторов.

«Ранее судимый водитель сильно нервничал и на вопрос о наличии при нем запрещенных веществ ответил утвердительно. При личном досмотре у злоумышленника обнаружена латексная перчатка, в которой находились два зип-пакета с веществом, спрессованным в форме пятиконечной звезды, в количестве более 200 штук, - ЛСД», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении водителя заведено уголовное дело, мужчина помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что в ходе совместной российско-киргизской операции сотрудники таможенных служб двух стран изъяли крупнейшую за последнее время партию героина. Злоумышленники пытались переправить в Европу 810 килограммов наркотиков, передает телеканал «360».