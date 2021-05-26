Тележурналист Баженов: жители индустриальных городов России должны забыть, что такое «черное небо»

«Нашей стране требуются высокие стандарты экологического благополучия. И дело тут не только в чистоте лесов, рек, территорий населённых пунктов. Жители промышленных и индустриальных центров из-за смога, в буквальном смысле, неделями не видят солнечного света. Нужно спасать жизнь и здоровье жителей таких городов, как Череповец, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк», – считает Тимофей Баженов.

Баженов также рассказал, что российские законы и реализующиеся в экологической сфере программы, в целом, соответствую насущным потребностям сбережения экологии. Так национальный проект «Экология» — «Чистый воздух» нацелен на сокращение суммарного объема выбросов в атмосферу промышленных центров страны до конца 2021 года на 5%, а к концу 2024 года – на 22%. Речь идет о дюжине городов страны: Братске, Чите, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Череповце, Омске и Челябинске.

Теперь требуется свести комплекс природоохранных документов в Экологический кодекс и сделать его реально полезным для людей и окружающей среды.

«Государство должно поощрять предприятия, которые снижают выбросы вредных веществ, внедряют современные комплексы очистки, повторно используют ресурсы и используют «зелёные технологии». Преференции могут быть, например, в виде налоговых льгот», – добавил Тимофей Баженов.

При этом журналист отметил, что нужно ужесточить наказания за экологические преступления.