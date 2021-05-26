Петр Толстой: Ожидаем, что новый каток в Капотне откроется уже этой зимой

Новый каток в столичном районе Капотня откроется уже этой зимой. По словам депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого, это будет не просто ледовая площадка, а многофункциональный спортивный центр. Рядом с ледовой ареной разместится вся необходимая инфраструктура, в том числе раздевалки и парковка.

- Был здесь, еще когда выбирали новое место для катка. Мы старались найти такое место, чтобы не пришлось вырубать деревья, - рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. - Предварительно могу сказать, что к декабрю спорткомплекс должен заработать. Здесь будут каток, ледовая площадка, раздевалки и многое другое. Планируются и комфортные зоны для парковки – хоккеистов у нас в Капотне много.

Вместе с парламентарием проект будущей ледовой арены, разработанный ГБУ «Автомобильные дороги», оценили пришедшие на встречу с Толстым жители Капотни. Зимой в спортивном центре будут заливать каток, а летом — обустраивать площадку для футбола и волейбола. Кроме того, посетители комплекса смогут поиграть в настольный теннис. В спортивном центре обустроят функциональные раздевалки и оборудуют помещение для администрации.