Светлана Разворотнева: Затраты родителей на кружки и секции должно компенсировать государство

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева предложила разработать программу компенсации средств, которые родители тратят на оплату внешкольного обучения своих детей. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Занятия для московских детей в кружках и секциях должны быть бесплатными, считает известная правозащитница Светлана Разворотнева. Член Общественной палаты РФ предложила разработать программу компенсации средств, которые родители тратят на оплату внешкольного обучения своих детей. По ее мнению, эти расходы вполне могло бы взять на себя государство. Об этом Светлана Разворотнева заявила во время акции «За цветущее будущее», которая прошла 26 мая в Южном округе столицы.

- Нашим детям необходима поддержка государства. Раскрытие их потенциала, их будущие возможности не должны зависеть от кошелька родителей. Москва – особенный город, поэтому в его силах дать юным москвичам исключительный старт в надежное и счастливое будущее, - подчеркнула Разворотнева.

В поддержку идеи правозащитницы участники акции посадили кусты сирени. Тем самым активисты Южного округа Москвы хотят привлечь внимание общественности к вопросам помощи семьям с детьми. Светлана Разворотнева сравнила посадку растений с отношением общества к детям: сколько сил будет вложено в цветок или деревце, таким оно и вырастет.

Член Общественной палаты выступает за возвращение в московские школы бесплатной продленки, а также за оплату проезда школьников до места учебы. Кроме того, Разворотнева призывает власти столицы сделать летний отдых бесплатным для всех детей Москвы, компенсируя родителям стоимость путевок. Не менее важно, по ее мнению, предоставить ребятам возможность всесторонне развиваться. Для этого необходимо создать спортивно-досуговые центры и бассейны в каждом районе столицы. Занятия в них для детей должны быть бесплатными.

- Компенсация средств, потраченных родителями на занятия в платных кружках и секциях, даст новые возможности для детей, семьи которых не имеют средств на дополнительную занятость подрастающего поколения, - подчеркнула правозащитница. - Особенно это актуально для семей с низкими доходами. Как известно, часто именно такие дети попадают в плохие компании, так как иных способов самовыражения не имеют.

Светлана Разворотнева пообещала вместе с жителями района ухаживать за высаженными кустами. Она уверена, что их забота превратит саженцы в цветущую сиреневую аллею.

Ранее на встрече с представителями молодежных парламентов столицы Разворотнева предложила распространить меры поддержки на всю учащуюся молодежь. Правозащитница считает несправедливым то, что многие социальные льготы для детей заканчивают свое действие в 14 лет. Член Общественной палаты заявила, что столичным властям необходимо пересмотреть действующую систему мер социальной помощи и ввести в Москве новый стандарт поддержки семьи и молодежи. Ведь после 14 лет у юношей и девушек становится больше потребностей. Нагрузки на родителей возрастают, особенно когда вчерашние выпускники поступают в вузы или средне-специальные учебные заведения.