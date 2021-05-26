Телеведущий Тимофей Баженов предложил создать министерство по вопросам предпринимательства

Тимофей Баженов предложил создать в России министерство по вопросам предпринимательства, которое поможет предприятиям активно развиваться. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Во время пандемии COVID-19 государству необходимо усилить поддержку малого и среднего бизнеса, считает лидер общественного движения Тимофей Баженов. Известный журналист и телеведущий предложил создать в России министерство по вопросам предпринимательства, которое поможет предприятиям активно развиваться.

Баженов подчеркнул, что во многих зарубежных странах малый и средний бизнес является главной опорой экономики, тогда как в России его доля по-прежнему невелика.

- По данным за 10 января 2021 года в России 15,5 миллионов человек занимаются предпринимательской деятельностью. Вклад в ВВП малого и среднего бизнеса в европейских государствах составляет 50-60%. Например, в Германии – 53%, а в Нидерландах – 63%. В России это число составляет всего лишь 21,9%, – привел пример телеведущий.

Баженов напомнил, что в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина в России стартовал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект предусматривает, что к 2024 году вклад малых и средних предприятий в ВВП России должен составлять не меньше 32,5%. Однако поддержка предпринимателям должна оказываться уже сейчас. И этим могло бы заняться министерство по делам предпринимателей, уверен журналист.

- Пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар по мировой экономике. Несмотря на введенный пакет мер поддержки, который включает в себя снижение налоговой нагрузки, примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. А каждый разрушенный бизнес – это потеря рабочих мест, - отметил Баженов.

Телеведущий привел пример: в апреле этого года безработица в нашей стране достигла 5,2 процентов — а это без малого 4 миллиона человек. В Москве ситуация несколько лучше: показатель безработицы на конец апреля составляет 0,71 процента.

Еще одним доводом в пользу создания министерства по делам предпринимателей Баженов считает снижение бюрократических проволочек. Появление профильного ведомства существенно облегчит предпринимателям жизнь при организации собственного дела и позволит вовлечь в предпринимательство как можно больше людей.

Ранее Тимофей Баженов выступил за принятие закона, устанавливающего материальную ответственность владельцев предприятий за вред, нанесенный природе. Крупные финансовые штрафы заставят хозяев производств минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде, уверен тележурналист. Для этого государству необходимо ввести постоянную систему мониторинга за всеми выбросами в атмосферу. Телеведущий отметил, что такая система контроля должна действовать на постоянной основе.

Тимофей Баженов - лидер общественного экологического движения, известный журналист, автор и ведущий телепередач о природе: «Дикий мир», «Рейтинг Баженова», «Рекорды моей планеты», «Кастинг Баженова», «Как устроен мир».