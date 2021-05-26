Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда «ЛизаАлерт»

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов представил выставку «10 лет в поисках пропавших». Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

В Москве на Тверском и Цветном бульварах 26 мая открылась фотовыставка «10 лет в поисках пропавших», посвященная Международному дню пропавших детей. Экспозиция рассказывает о работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». С 2010 года его добровольцы занимаются розыском исчезнувших людей. Москвичи увидят фотографии, демонстрирующие будни поисковиков, и узнают реальные истории людей, исчезнувших в городах или в природной среде.

На открытии выставки работы фотографов представил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

- Надеюсь, этими фотографиями мы сможем привлечь внимание к пропажам людей, а, в частности, родителей - к острой проблеме пропажи детей. Важно не оставлять ребят надолго в одиночестве, рассказывать о возможных опасностях и проигрывать непредвиденные ситуации. Если ребёнок не знает, как действовать, если он заблудился или потерялся – может случиться непоправимое, - подчеркнул спасатель.

Олег Леонов рассказал о работе отряда: в «ЛизаАлерт» есть 24 направления, и у каждого - своя зона ответственности. Кто-то из волонтеров постоянно дежурит на круглосуточной горячей линии, отвечает на звонки и принимает заявки. Другие добровольцы координируют поиски, третьи - обеспечивают радиосвязь в лесах. По словам Олега, их роднит одно: практически все волонтеры не спят по ночам.

Спасатель обратил внимание зрителей на стенд с «Островком безопасности». Проект был запущен два года назад совместно с торговыми сетями России. «Островок безопасности» – это специальная зона в магазине, оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого значка (геолокационного пина), который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в супермаркет, заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь. Сотрудники магазинов проходят специальное обучение, во время которого их учат распознавать потерявшихся или дезориентированных людей. Благодаря проекту за два года домой благополучно вернулись более 2 тысяч человек. Олег Леонов отметил, что «Островки безопасности» часто помогают избежать поисков, на которые требуются время и значительные людские ресурсы.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» решили объединиться в 2010 году после того, как начались поиски пропавшей девочки - четырехлетней Лизы Фомкиной из города Орехово-Зуево Московской области. Малышка потерялась вместе с тётей в лесу, и в течение пяти дней их практически никто не искал. Только когда информация о пропавших попала в Интернет, сотни волонтеров откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу нашли, но было уже слишком поздно - девочка погибла.

В прошлом году в «ЛизаАлерт» поступило более 6500 заявок со всей России на поиск детей до 18 лет. Из них 5730 ребят удалось найти целыми и невредимыми. Всего же за десятилетнюю историю отряда ему поступило более 23 тысяч заявок о пропавших детях.