Доктор Елена Кац: «Необходимо организовать регулярную проверку здоровья школьников на базе поликлиник»

Муниципальный депутат Елена Кац предложила обратить особое внимание на контроль психологического и физического состояния школьников. Фото: Дарья СОРОКИНА.

Необходимо установить более тщательный контроль над психологическим и физическим состоянием школьников, считает главный врач детской городской поликлиники N 7, муниципальный депутат Елена Кац. Об этом она заявила в ходе круглого стола «Родительский взгляд на школьное образование». Мероприятие прошло в Москве по инициативе Общероссийского народного фронта и Общероссийской общественной организации «Совет матерей».

Елена Кац уверена: в условиях возрастающего давления на современных школьников нужно помочь им научиться преодолевать стрессы и более тщательно следить за их здоровьем.

- Образовательный процесс усложняется, становится все более интенсивным, и это увеличивает нагрузки на детей, - отметила Елена Кац. – По моему глубокому убеждению, в этих условиях необходимо сосредоточиться на контроле состояния школьников, как физического, так и психологического. В первую очередь, организовать регулярную проверку здоровья детей на базе поликлиник и «Центров здоровья» узкими специалистами. В каждой школе должны вести прием психологи и логопеды.

В круглом столе приняли участие московские врачи, педагоги, эксперты по вопросам образования и науки. Участники обсудили вопросы дистанционного образования во время пандемии коронавируса, проблемы выхода школьников и студентов на очные занятия после удаленного обучения и многое другое.

Ранее Елена Кац выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, муниципальный депутат предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в детских лагерях дневного пребывания. Доктор Кац также выступает за увеличение полномочий родительских комитетов в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых города Москвы.

Кроме того, Елена Кац провела ряд встреч с жителями районов Восточного административного округа столицы, на которых она обсудила концепцию открытых школьных дворов, предложенную мэром Сергеем Собяниным. Этот проект позволит сделать пришкольные территории в Москве центрами притяжения общественной жизни микрорайонов, где жители могли бы собираться на культурные, спортивные или досуговые мероприятия. Депутат уверена, что единый стандарт открытого школьного двора можно применять как при благоустройстве уже существующих школ, так и при проектировании будущих зданий учебных учреждений.

- Сергей Семенович очень своевременно поднял эту тему. Как минимум, по вечерам, в выходные дни и в период каникул школьные дворы должны быть доступными для жителей, - считает Елена Кац. - Пришкольное пространство может и должно стать центром досугового, спортивного, культурного притяжения в микрорайоне.