Доктор Елена Кац: «Необходимо организовать регулярную проверку здоровья школьников на базе поликлиник»

Муниципальный депутат Елена Кац предложила обратить особое внимание на контроль психологического и физического состояния школьников. Фото: Дарья СОРОКИНА.

Необходимо установить более тщательный контроль над психологическим и физическим состоянием школьников, считает главный врач детской городской поликлиники N 7, муниципальный депутат Елена Кац. Об этом она заявила в ходе круглого стола «Родительский взгляд на школьное образование». Мероприятие прошло в Москве по инициативе Общероссийского народного фронта и Общероссийской общественной организации «Совет матерей».

Елена Кац уверена: в условиях возрастающего давления на современных школьников нужно помочь им научиться преодолевать стрессы и более тщательно следить за их здоровьем.

- Образовательный процесс усложняется, становится все более интенсивным, и это увеличивает нагрузки на детей, - отметила Елена Кац. – По моему глубокому убеждению, в этих условиях необходимо сосредоточиться на контроле состояния школьников, как физического, так и психологического. В первую очередь, организовать регулярную проверку здоровья детей на базе поликлиник и «Центров здоровья» узкими специалистами. В каждой школе должны вести прием психологи и логопеды.

В круглом столе приняли участие московские врачи, педагоги, эксперты по вопросам образования и науки. Участник обсудили вопросы дистанционного образования во время пандемии коронавируса, проблемы выхода школьников и студентов на очные занятия после удаленного обучения и многое другое.