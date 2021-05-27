«Зеленые» облигации столицы начали размещать на Московской бирже

Организаторами размещения «зеленых» облигаций Москвы выступили 13 ведущих участников рынка размещения облигаций. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

егодня, 27 мая, на Московской бирже проходит размещение 74 выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы – «зеленых» облигаций города. Сбор книги заявок состоялся 25-26 мая. Инвесторам предложены семилетние облигации на сумму 70 миллиардов рублей.

В торжественной церемонии начала размещения приняла участие заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева и управляющий директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Московская биржа» Владимир Гусаков.

«Сегодня на международных рынках наблюдается огромный спрос на инструменты устойчивого финансирования, и одним из таких инструментов являются «зеленые» облигации, - отметила Мария Багреева. - Москва реализует огромное количество проектов в «зеленой» сфере - мы хотим, чтобы экология Москвы была на высоком уровне, и москвичам было комфортно здесь жить. Мы следуем целям устойчивого развития, поэтому выпуск «зеленых» облигаций для нас неслучаен. Привлеченные средства пойдут на строительство Большой кольцевой линии метрополитена и на закупку электробусов. Оба этих проекта имеют существенное влияние на экологию и будут способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Кроме того, «зеленые» облигации Москвы - это первый субфедеральный «зеленый» выпуск. Мы надеемся, что это размещение даст новый толчок развитию сектора устойчивого развития в России привлечет в него новых эмитентов, в первую очередь – субъектов Российской Федерации».

Организаторами размещения «зеленых» облигаций Москвы выступили 13 ведущих участников рынка размещения облигаций. Среди них - крупнейшие банки страны.

Доход от размещения «зеленых» облигаций Москва пойдет на покупку порядка 400 электробусов, а также на строительство 18 станций и 43,8 километра линий и реконструкцию 3 станций и 4 километров линий Большой кольцевой линии метро. Это обеспечит снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также сокращение выбросов углекислого газа (CO2), негативно сказывающихся на климате.

«Москва вновь шагнула навстречу зеленому будущему, теперь важно, чтобы за этим последовали и инициативы других регионов и муниципалитетов нашей страны, - констатирует Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» WWF России. – А для этого необходимы определенные изменения на законодательном уровне, в частности нужны усовершенствования бюджетного кодекса. Также, чтобы этот положительный опыт масштабировался, необходимо обучать регионы механизму выпуска зеленых облигаций».