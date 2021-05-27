Михаил Дегтярев взял вопрос жилищного строительства в Хабаровском крае на особый контроль

Инициативы врио губернатора направлены на оперативное решение проблем жилищной сферы Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Михаил Дегтярев озвучил блок управленческих решений, принятых по жилищным вопросам в регионе. В числе таковых - запуск проекта домостроительства, комплексное освоение территорий, расселение аварийного жилья, заселение обманутых дольщиков и поддержка детей-сирот.

- За минувший год в регионе ввели в эксплуатацию 229 тысяч квадратных метров жилплощади. По поручению президента, регион должен выйти на цифру в один миллион квадратов. Достичь показателя Хабаровский край планирует к 2025 году, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Нарастить темпы строительства можно используя комплексное освоение территорий. В краевой столице есть шесть площадок для этих целей. Только на «Ореховой сопке» можно построить миллион квадратов. Три площадки в регионе пойдут под проект «Дальневосточный кварталы». Продолжается работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Запущен также флагманский проект «Дом дальневосточника». В крае начнут производство деревянных домокомплектов, в планах выйти на выпуск тысячи комплектов в год.