Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией

Москва вошла в число мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией Фото: Андрей АБРАМОВ

Москва вошла в рейтинг городов, наиболее эффективно борющихся с пандемией. Всего в список попали 19 мировых мегаполисов, власти которых своевременно предпринимают максимально эффективные действия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Рейтинг был составлен экспертами центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Аналитики учитывали данные с февраля 2020-го по май 2021-го года, при этом эксперты анализировали не только состояние системы здравоохранения, но и стабильности экономики и социальной сферы, а также устойчивости городского бюджета в период пандемии.

Первое место престижного рейтинга занял Сингапур. Российская столица расположилась на втором месте. Также лидерами стали Шанхай, Сеул и Пекин.

Отмечается, что на показатели Москвы сильно повлияли развитая инфраструктура системы здравоохранения, низкий уровень безработицы и государственного долга. Также преимуществами стали поддержка бизнеса и устойчивость бюджета города.